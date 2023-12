Rifiuti ferroviari smaltiti illegalmente nelle campagne di Villa Literno e nel molisano | due arresti

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 19 dicembre 2023). Due misure cautelari sono state eseguite dai Carabinieri per un traffico illecito ditra Campania e Molise che venivanoabbandonandoli su terreni agricoli della provincia di Caserta e di Campobasso. Le misure riguardano i titolari e gestori di aziende di trasporto e centri di recupero e trattamento diche avrebbero riportato dati falsi nei formulari di identificazione, sia sul sito di smaltimento che sulla tipologia dei. Il traffico illecito riguardavain pietrisco per massicciatee, provenienti dai cantieri di Retea Italiana, e imballaggi di plastica, di carta e di cartone che hanno portato a un profitto stimato in quattro milioni di euro. Per delega del ...