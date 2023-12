Omicidio nel Trevigiano, 27enne trovata morta nella sua abitazione: killer in fuga

Una donna di 27 anni è stata trovata morta nella frazione di Spineda diX, in provincia di Treviso. Il corpo, che presenta ferite da arma da taglio, è stato rinvenuto all'ingresso della sua abitazione. Un uomo, ritenuto il probabile responsabile dell'omicidio ...

Riese Pio X (Treviso), 27enne uccisa a coltellate sulla porta di casa TGCOM

Omicidio a Riese Pio X: donna di 27 anni trovata morta accoltellata davanti all'ingresso di casa. Sentito il c ilgazzettino.it

Omicidio a Treviso: uccisa a coltellate a 27 anni, il corpo sulla porta di casa

Il compagno della donna uccisa a Riese Pio X (in provincia di Treviso) è stato portato in caserma per essere sentito dai carabinieri di Treviso, che stanno indagando sul delitto. Non è chiaro se vi ...

Ragazza di 26 anni accoltellata e uccisa nella sua abitazione a Treviso

Una donna di 26 anni è stata accoltellata e uccisa nella propria abitazione a Riese Pio X, in provincia di Treviso. La vittima, trovata morta all’ingresso dell’appartamento, presentava ferite ...