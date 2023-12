Ridono e fumano davanti a palestinesi bendati | bufera sui soldati israeliani | GUARDA

(Di martedì 19 dicembre 2023) L'esercito israeliano ha sospeso un gruppo diripresi mentre fumavano una pipa ad acqua e scherzavanoa prigionieri. Il video, che è stato caricato sui social e ha raccolto milioni di visualizzazioni negli ultimi due giorni, mostra ichee mangiano snack mentre almeno settesono sedutinella stanza con loro nella città di Jenin, nella Cisgiordania occupata da Israele. "Il comportamento deinei video è deplorevole e in netto contrasto con i valori dell'Idf (le Forze di difesa israeliane)", ha dichiarato un portavoce dell'esercito israeliano. Dopo un'udienza disciplinare, iriservisti sono stati sospesi fino a nuovo ordine.

