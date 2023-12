Retegui out in Genoa-Inter? Il DS Ottolini | «Col Sassuolo no rischi»

(Di martedì 19 dicembre 2023)è al momento ai box nel. A parlarne anche il Direttore Sportivo. Tra dieci giorni ci sarà la partita contro l’. CAUTELA ? Tra dieci giorni, il DS del Grifone Marcoaggiorna sulle condizioni di Mateo: «Dubito che ce la faccia, è meglio non correre. Ha avuto una piccola lesione muscolare nella stessa gamba del problema al collaterale, se l’è procurata durante la gara di Monza. Ci può stare, speriamo di riaverlo al più presto a disposizione». Fonte: Secolo XIX – Andrea Schiappapietra-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Piove sul bagnato in casa Genoa. La notizia arrivata nella tarda serata di ieri dell'infortunio muscolare patito da Albert Gudmundsson... (calciomercato)

Le parole di Alberto Gilardino , allenatore del Genoa , in vista della sfida contro la Juventus. Tutti i dettagli Alberto Gilardino , allenatore ... (calcionews24)

Il tecnico del Genoa Gilardino aveva già reso note le scarse probabilità che Retegui riuscisse a scendere in campo contro la Juventus e oggi, in ... (sportface)

Sono 26 i Convocati di Alberto Gilardino in vista della sfida che questa sera vedrà il suo Genoa affrontare la Juventus nel primo anticipo... (calciomercato)

Buone notizie per l'allenatore del Genoa Alberto Gilardino che alla ripresa degli allenamenti in vista dell'anticipo di venerdì prossimo a Reggio ... (247.libero)

Calcio: Genoa; Gilardino ritrova Strootman,out Retegui e Messias

Più lungo il recupero disicuro assente venerdì prossimo e ancora in dubbio per la gara con i nerazzurri. Intanto bagno di folla per Strootman, Bani e Sabelli ospiti al Genoa Store nel pieno ...

Retegui out per Genoa-Juventus: perché non è stato convocato Goal Italia

Genoa: Gilardino ritrova Strootman, out Retegui Agenzia ANSA

Genoa, alla caccia di punti in trasferta con Strootman, senza Retegui e Messias

Il Genoa è pronto per la trasferta di venerdì a Reggio Emilia contro il Sassuolo. L'ultima volta che il Grifone ha raccolto punti fuori casa è stato il primo ottobre a Udine, in un match che finì 2-2.

QUI PEGLI: nessuna novità per Retegui - PianetaGenoa1893

Doppia seduta di allenamento oggi a Pegli per il Genoa: si avvicina la penultima gara di campionato di venerdì prossimo a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Dopo il rientro di Strootman in gruppo e lo ...