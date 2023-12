Rennes | il ds Maurice | “Contro il Milan un confronto importante”

Leggi su sportface

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ilaffronterà ilagli spareggi di Europa League. Un match impegnativo per i francesi, come riconosce il direttore sportivo Florian: “Effettivamente, ci aspetta una partitacon il ritorno a San Siro. Cercheremo di farci valerequesta squadra di cui conosciamo l’importanza – ha detto ad RMC Sport -. Ora, tocca a noi prepararci e creare un exploit perché sarebbe sicuramente un exploit qualificarci. Il club è abituato a giocare in Europa da alcuni anni, ma questa volta si tratta di un gigante europeo. È una partita atipica e lo stadio sarà pieno come è stato sin dall’inizio della stagione. Dovremo essere nettamente migliori rispetto alle ultime settimane”. SportFace.