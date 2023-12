Reinhold Messner | «Sto benissimo ma l’idea della morte non mi pesa»

Leggi su open.online

(Di martedì 19 dicembre 2023) «Io sto, ma non ho paura di morire: a 79 anni sono però consapevole che anche la prospettivamia vita diventa ogni giorno più breve». Dopo il post sui social media in cui diceva «sto arrivando alla fine»,precisa qual era il significato delle sue parole. «In queste ore ho capito che molte persone hanno un problema con la. Di qui l’allarme scatenato dalle mie parole, che si limitano a prendere atto che per gli esseri umani il tempo passa». L’alpinista ed esploratore risponde oggi alle domande di Repubblica da Bangalore, dove si trova insieme alla moglie Diane Schumacher. «Voglio tranquillizzare tutti. Stoe passerò ai piedi dell’Himalaya gli ultimi giorni dell’anno. D’altra parte alla mia età è giusto anche dire pubblicamente che il ...