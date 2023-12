Regali | corsa agli ultimi doni Prevista una spesa di 174 euro a bergamasco

Leggi su bergamonews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Bergamo. Scatta ufficialmente il conto alla rovescia per ida scartare sotto l’albero e si affrettano le corse in cerca degli. Secondo la ricerca nazionale Confcommercio lamedia che gli italiani destineranno alle strenne natalizie sarà di 186a persona (in crescita rispetto ai 157del 2022), quella media dei bergamaschi è inferiore: Ascom Confcommercio Bergamo stima 174a residente, nonostante un budget tendenzialmente maggiore della media nazionale, ma una minore inclinazioneacquisti per. Tra i pacchi più gettonati, a livello nazionale, i prodotti enogastronomici (72,7%) si confermano in cima alla lista delle preferenze, seguiti da giocattoli (50,1%), prodotti di bellezza (49,6%), ...