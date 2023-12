Reazione di Mirko alle confessioni di Perla | “Gli manco? Vuole lasciare e piange?”

Leggi su biccy

(Di martedì 19 dicembre 2023) L’uscita diBrunetti al GF è stata un duro colpo perVatiero. La gieffina ha retto i primi giorni e poi ieri è arrivato il crollo, unainevitabile. La campana ha scritto una lettera al suo ex e poi si è confidata con Letizia. La Petris infatti ha detto all’amica, che secondo lei quello conera amore vero. “Quando voi avete ballato anche solo un lento, c’eravamo io e Angelica con gli occhi lucidi. Io non te lo dico perché ho un ritorno, ma perché è quello che ho visto e vissuto. Quando vi vedevamo insieme c’era qualcosa di grande. È innegabile dire che c’è un amore eterno tra voi, potete negarlo a voi stessi per tutta la vita, ma lo vedono tutti e così è. Poi che ci siano altre cose e una cornice intorno ok, ma la realtà dei fatti è quella. Quindi è molto logorante pensare ‘non sono potuta ...