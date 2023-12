Real Madrid | la maledizione del crociato colpisce anche Alaba Ancelotti | «mai successo prima»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ilvittima delladel: è rimasto con due difensori centrali. È Le Parisien a fare il punto della situazioneista dopo l’infortunio occorso addomenica sera. La lista degli infortunati delcontinua a crescere. Dopo Thibaut Courtois ed Eder Militao, un terzo giocatore disi è rotto i legamenti crociati del ginocchio: David. Il difensore austriaco domenica sera contro il Villarè crollato in campo dopo 35 minuti di gioco e ha dovuto essere sostituito da Nacho Fernandez. Un nuovo colpo per Carlo, che ora deve fare a meno di due dei suoi difensori centrali. «Tre crociati in quattro mesi è incredibile, non mi ...