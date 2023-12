Real Betis-Girona giovedì 21 dicembre 2023 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici Tsygankov non recupera

Miranda Milan, presidente Betis: "Dipende tutto da lui"

Le parole di Angel Haro, presidente del, sulla situazione di contratto di Miranda, obiettivo del Milan Il presidente del, Angel Haro, ha parlato a margine dell'Assemblea degli Azionisti della situazione rinnovo di Juan ...

Betis-Girona, probabili formazioni e dove vederla

Girona capolista ospite del Betis al Benito Villamarín di Siviglia, giovedì alle 19. Padroni di casa, settimi, con dodici risultati utili consecutivi e tre pareggi nelle ultime tre. Ospiti, con due pu ...

Pronostico Betis-Girona, i numeri "record" delle due squadre

Ormai basta che scenda in campo per fare notizia. Il Girona, capolista della Liga dopo 17 giornate (+2 sul Real Madrid), fa visita al Betis che va a caccia dei tre punti utili in chiave Europa. Non sa ...