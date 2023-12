Raw 18 12 2023 Happy Holidays

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 19 dicembre 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Wells Fargo Arena di Des Moines, Iowa. Lo show inizia con i The Judgment Day che raggiungono il ring. Damian Priest dà il suo benvenuto ai fan, poi Finn Balor fa le sue congratulazioni ai The Creed Brothers per aver conquistato la possibilità di lottare per gli Undisputed Tag Team Championships, saranno il match e lo show più importante della loro carriera. Rhea Ripley avverte invece Ivy Nyle sul fatto che i loro piani non cambieranno nel 2024. Dominik Mysterio dice invece che i Judgment Day dominano tutta la federazione. R-Truth gli interrompe. Dice che non sapeva che dovessero aprire la puntata, poi JD lo ferma chiedendogli cosa stia facendo. Truth propone che il loro incontro diventi un “Loser Leaves Judgment Day” e anche se a JD non sembra piacere la cosa Priest accetta. Miracle On 34th Street ...