Rai | Sofia Goggia e Federica Brignone? A Viale Mazzini godono i piani alti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Vi proponiamo Tele...raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Coppa del mondo di sci) Manca poco alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Le polemiche (come accaduto con Expo 2015) in un Paese rissoso come il nostro non potevano certo mancare, l'ultima riguarda la pista di bob. Ancora una volta il “pubblico”, la “società civile”, i “tifosi”, come li vogliamo chiamare, danno però un segnale inequivocabile attraverso l'Auditel , sismografo non da poco che monitora 16mila famiglie. Sabato, nonostante il quarto posto di, la discesa libera femminile in Val d'Isère ha fatto impennare lo share pomeridiano di Rai 2 fino al 10%. Ma è il momento positivo dello sci italiano che sembra richiamare tutti a un senso di responsabilità, con anche gli exploit di...