Queste video non mostra tre ragazze dei corpi speciali francesi che reagiscono a chi le importunava

(Di martedì 19 dicembre 2023) L’11 novembre 2023 è stato pubblicato su TikTok undi una scena ripresa in un sottopassaggio. Nel filmato si vedono treche, dopo essere state importunate da diversi ragazzi,difendendosi con pugni e calci, lasciando gli uomini a terra per poi scappare. Nelcompare anche un testo in sovraimpressione che recita: «Sottopassaggio metropolitana di Parigi … le treappartengono si…». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Ilin analisi è stato originariamente pubblicato il 2 novembre 2023 su Instagram da Campus Univers Cascades (CUC), centro di formazione professionale francesezzato nelle tecniche ...

Antonella Clerici (da RaiPlay) Imprevisto al Gioco del Bonsai per Antonella Clerici. Nell’appuntamento odierno con E’ Sempre Mezzogiorno , la ... (davidemaggio)

Sono ore molto difficili per la famiglia di Giulia Cecchettin, la 22enne scomparsa da una settimana insieme all’ex fidanzato Filippo Turetta, anche ... (caffeinamagazine)

Hai ancora una tra queste 4 videocassette? Può valere un capitale Qui in redazione scommettiamo che moltissimi di voi sono ancora in possesso di ... (blowingpost)

Cattaneo (FI): "Le parole di Crosetto L'unica risposta è fare la riforma della giustizia"

Non capiscopolemiche. Noi forze di maggioranza recepiamo questa segnalazione e per noi l'unica risposta possibile è fare la riforma della giustizia. Una riforma non più rinviabile. Una ...

Microsoft Office sbarca (gratuitamente) sui visori Meta Quest | Video Plaffo

Dominik Paris troneggia sul podio della discesa in Val Gardena: che fierezza quest'inno! Eurosport IT

VASCO ROSSI esce per la prima volta il video di “Vita Spericolata” [Guarda il video]

Da poco è stato pubblicato “BOLLICINE 40th RPLAY SPECIAL EDITION” in 3 rinnovati formati fisici (CD, vinile e box in edizione limitata numerata) e per questa importante ricorrenza aggiunge anche un ...

Breaking News delle 14.00 | Israele, arrestato il finanziere di Hamas

In questa edizione: Israele, arrestato il finanziere di Hamas. Commercio mondiale, l'allarme Houthi. Putin: occidente in difficoltà. Pnrr, richiesta quint ...