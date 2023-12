Quello che Report non dice

Leggi su linkiesta

(Di martedì 19 dicembre 2023) Chedella trasmissione di Rai 3 sia un giornalismo a tesi lo sappiamo tutti, e da tempo. Ma quando il tema della puntata è qualcosa di cui hai una conoscenza approfondita, e il settore che viene indagato è il tuo, non puoi far altro che capire ancora meglio qual è lo stile e l’obiettivo finale. In sintesi, se ve la siete persi:ha parlato di enologia, spiegando come molti produttori, enologi e più in generale professionisti del settore siano dei “piccoli chimici” (manco grandi, maledizione), e usino prodotti di sintesi per migliorare mosti e vini, a discapito della salute del consumatore. Posto che la chimica non è il male in assoluto, visto che tuttoche ci circonda è governato dalla chimica e da un altro paio di leggi che questi sembrano non tenere a mente. I “composti chimici” formano tutto ciò che ci ...