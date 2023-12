Chiara Ferragni sta perdendo migliaia di follower sui social network e le aziende che collaborano con lei per la promozione di prodotti e servizi ... (247.libero)

Picco in giù per Chiara Ferragni , almeno sui social. Il caso dei Pandoro Balocco con la maxi multa da un milione di euro inflitta dall’Antitrust ha ... (blogtivvu)

Federica Pellegrini: "Se mia figlia potrà uscire con il suo allenatore Dipende"

... i due genitori la definiscono 'meringa' in attesa di far sapere aicome si chiamerà. Del ... E dipenderà daanni avrà il suo allenatore. A me è successo dopo essere uscita da una storia ...

Chiara Ferragni, quanti follower ha perso per il caso pandoro Webboh

Quanti follower ha perso Chiara Ferragni per il pandoro Le scuse sono servite Corriere della Sera

Giorgia Meloni trionfa nella classifica dei politici sui social del 2023: l'ultimo tra i big è Matteo Renzi

Si tratta di una misura di quante interazioni (quindi like ... trascinato dall’enorme guadagno di follower, oltre 1,8 milioni, c’è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Staccati gli inseguitori, ...

Chiara Ferragni, credibilità polverizzata: focus followers in fuga, dati

L'influencer cremonese, da quando è stata travolta dagli scandali, è stata abbandonata da migliaia di followers ...