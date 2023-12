Quale tra questi maglioni a tema calcistico vince il contest di Natale?

Leggi su gqitalia

(Di martedì 19 dicembre 2023) Asi potrà anche essere più buoni, ma di certo non meno tifosi. Soprattutto in un periodo di feste che vedrà la Serie A scendere in campo ogni settimana, senza pause. Così, tra un cenone e un salto allo stadio, il vero tifoso avrà la sua personalissima divisa: il maglione natalizio. Del proprio club, ovviamente: perché nell'era in cui il merchandising delle squadre è diventato un bazar in piena regola, e con strategie di branding sempre più evolute e indispensabili, anche il Christmas jumper è diventato parte dell'armamentario dell'appassionato di calcio. Ecco una selezione didiin ambito, ognuno con il proprio stile, il proprio design e, ovviamente, i propri colori. Proprio come ogni stagione, i jumper cambiano ogni anno, spremendo la creatività dei club coinvolti. L'ennesima sfida ...