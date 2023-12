Quale tipo di Router Wifi usare a casa

Leggi su navigaweb

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ilè uno degli oggetti tecnologici oggi presenti in ogni, l'apparecchio che gestisce le nostre connessioni internet e, in maniera quasi invisibile, svolge il suo compito, distribuendo la banda della nostra connessione a tutti i dispositivi connessi (via cavo o). Qualsiasi sia ildi connessione utilizzato (ADSL o fibra ottica) conviene sempre comprare unnuovo per sostituire quello vecchio oppure da piazzare in cascata al modem fornito dall'operatore (spesso non adeguato o con uninsufficiente). In questo articolo vediamo quindi quali sono i migliorida scegliere in base alle nostre esigenze, scegliendo indipendentemente daldi linea utilizzato (ADSL, FTTC o FTTH) e mostrando quali sono le caratteristiche ...