Quagliarella sul futuro | «Deciderò con calma»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Fabioha dato l’addio al calcio giocato in estate dopo la retrocessione della Sampdoria e ha parlato del suoal Secolo XIX Fabioha dato l’addio al calcio giocato in estate dopo la retrocessione della Sampdoria e ha parlato del suoal Secolo XIX. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Addio? Non me lo aspettavo ma poi capisci e lo accetti. La società voleva puntare sui giovani.? Ora provo l’esperienza da commentatore a Sky, ci sto molto bene. Farò corsi da allenatore e ds, col tempo capirò per cosa sono portato. Vivo alla giornata,con».