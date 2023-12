Putin gela chi sperava nella pace e si fa beffe delle forze occidentali in Ucraina

(Di martedì 19 dicembre 2023) "L'Occidente non abbandona la sua strategia di contenimento della Russia e i suoi obiettivi aggressivi in. Ma non rinunceremo agli obiettivi dell'operazione militare speciale". Lo ha detto il presidente russo, Vladimir, durante una riunione con i vertici della Difesa. Lo riporta Ria Novosti. Secondogli ucraini stanno subendo pesanti perdite anche dal punto di vista dei mezzi impiegati e questo, ha sottolineato, "fa crollare il mito dell'invulnerabilità dell'equipaggiamento militare occidentale".

A scoppio ritardato arriva la condanna di Vladimir Putin per la ?crudeltà? dell?attacco di Hamas a Israele, ma con l?aggiunta che anche gli ... (ilmessaggero)

Guerra a Gaza, il ruolo di Libano e Yemen e il centro di addestramento di Hamas in una moschea

Colloquio Netanyahu e. Il monito: 'E' finita, non morite per Sinwar'. Domani assemblea Onu Due mesi di guerra nella Striscia di Gaza, Netanyahul'Anp: 'Non siete voi la soluzione' ...

Guerra in Ucraina, Putin gela le speranze di pace: "Non rinunceremo agli obiettivi" Il Tempo

Putin gela Erdogan: non c’è l’accordo sul grano, «togliete le sanzioni» Corriere della Sera

Ucraina, Putin rivendica progressi: "Nostre posizioni migliorano"

(Adnkronos) - "L’Occidente non abbandona la sua strategia di contenimento della Russia e i suoi obiettivi aggressivi in Ucraina. Ma non rinunceremo ai nostri obiettivi dell’operazione militare special ...

Russia-Finlandia, sale la tensione al confine. E Putin vuole più armi nucleari basate sull’AI

Mosca: “Risponderemo all’accordo tra Helsinki e gli Stati Uniti”. Lo zar mostra i muscoli (e l’arsenale): “In Ucraina le nostre truppe hanno l’iniziativa” ...