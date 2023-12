(Di martedì 19 dicembre 2023) Roma, 19 dic – Siamo abituati alle dichiarazioni “forti” di Vladimircontro la, ma ilha premuto sull’acceleratore, di recente, come riportato da Agenzia Nova., l’: ledelL’Alleanza Atlantica ha poco da nascondere, ormai. Gli stessi Stati Uniti ammettono esplicitamente nei loro documenti di rivendicare la supremazia nel mondo. A parlare di questi aspetti è il, il quale lancia unverbalecontro la, definita la vera forza imperialista a livello mondiale. Il leader del Cremlino ...

Putin: 'la Russia ha saputo resistere a un attacco durissimo dell'Occidente che mirava a destabilizzarla' (C.M.)'

"La Russia non può, come alcuni Paesi, rinunciare alla propria sovranità in cambio di salsicce, e diventare il satellite di qualcuno " prosegue- oggi tutti hanno una responsabilità colossale. ...

Putin, durissimo attacco alla Nato: le parole del presidente russo Il Primato Nazionale

Putin: "la Russia ha saputo resistere a un attacco durissimo dell'Occidente che mirava a destabilizzarla" (C.M.)" Farodiroma

Il sogno proibito delle Olimpiadi per gli atleti russi

Il Comitato Olimpico Internazionale ha dato un bello schiaffo a Putin (e a Lukashenko), ammettendo appena 6 atleti russi (e 5 bielorussi). Insomma, il peso ...

Il presepe contestato. Biden, Netanyahu e Putin rubano la scena ai Re Magi

Le statuine dei tre capi di Stato sono protagoniste dell’allestimento realizzato a Verucchio e che ha già sollevato le critiche dei residenti.