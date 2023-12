Psg | tensione tra Mbappè e Luis Enrique | alla base motivi di natura tattica

Leggi su sportface

(Di martedì 19 dicembre 2023) Quel nervosismo del campione nel finale di gara a Dortmund potrebbe non essere stato un episodio isolato. Secondo l’Equipe i rapporti tra Kyliansono infatti tutt’altro che sereni. L’attaccante francese è in scadenza di contratto e a gennaio sarà libero di firmare con altri club, anche se il Psg continua a corteggiarlo per rinnovare l’accordo e non perderlo a parametro zero.delle divergenze tra il fuoriclasse e l’allenatore ci sarebbero questioni tattiche. L’ex Roma e Barça ultimamente lo ha schierato da centravanti, una posizione che, a quanto sembra,non ama. Sullo sfondo c’è il Real Madrid, pronto ad inserirsi in caso di rottura definitiva col Psg. Il caso si è aperto a Dortmund quandoha chiesto ...