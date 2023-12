PSG | paura per il portiere Letellier | sequestrato in casa con la famiglia

Leggi su calcionews24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Notte diper Alexandredel PSG:inla notte assieme alla compagna e i due figli Notte diper Alexandredel PSG. Ieri notte ad Hadricourt, fuori Parigi, dei ladri sono entrati insua per un furto. I malviventi, fermati poi dalla polizia francese (con un agente ferito al ginocchio), hanno anche minacciato il giocatore, la compagna – che ha ricevuto anche un colpo al volto – e i due figli della coppia, di 2 e 6 anni con coltelli e armi da fuoco. Un periodo non particolarmente felice gli ultimi mesi per gli estremi difensori dei parigini per quanto riguarda le vicende fuori campo. Dal brutto incidente di Sergio Rico, anche Donnarumma aveva ricevuto un furto in ...