Prosperity Guardian | annunciata la coalizione a guida Usa contro gli Houthi nel Mar Rosso

Leggi su open.online

(Di martedì 19 dicembre 2023) C’è anche l’Italia nelladi Stati impegnata nella nuova operazione militare nel mar, denominata, per contenere e reprimere gli attacchi deglidallo Yemenobiettivi marittimi nel Mare verso Eilat, la città più a sud di Israele. «I Paesi che cercano di sostenere il principio fondamentale della libertà di navigazione devono unirsi per affrontare la sfida posta da questo attore non statale», ha dichiarato segretario alla Difesa americano Lloyd Austin, in visita nella regione e che in questo momento si trova a Manama, in Bahrein. La decisione di coordinare una forza internazionale è stata presa dopo gli attacchi iniziati a fine ottobre e intensificatisi nelle ultime settimanele imbarcazioni ...