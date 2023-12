Pronto? Cosa ha accettato tua moglie | Affari Tuoi | il video virale della follia su Rai 1 | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Negli ultimi giorni di fatto è diventatasui social una puntata didavvero "folle". Infatti la concorrente ha stupito Amadeus per la sua scelta inaspettata a metà del percorso dei pacchi. Come è noto nel corso di ogni puntata del game-show di Rai Uno da un lato ci sono i pacchi blu con premi bassissimi e dall'altro i pacchi rossi con cifre importanti. E di fatto sia i blu che i rossi sono numerosi e quasi tutti i concorrenti, salvo offerte irrinunciabili da parte del "Dottore", arrivano a fine gara con un pacco blu e uno rosso ancora da aprire. E la concorrente in questione, entrata di diritto nei reel virali sui social, haun offerta da 40mila euro da parte del "Dottore" quando era rimasta con un solo pacco blu da aprire e una sfilza di pacchi rossi chiusi con premi fino a ...