Prima la lite poi gli spari | fisioterapista ucciso a colpi di pistola Un omicidio avvolto nel mistero

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Pubblicato il 19 Dicembre, 2023 Ieri sera si è consumato un misteriosoin via Tauro, nel quartiere Poggiofranco di Bari, dove ha perso la vita Mauro Di Giacomo, un63enne di Bari. Dalle prime ricostruzioni sembra che il 63enne sia stato avvicinato da un uomo che, dopo una, gli ha sparato contro 6di. Sono partite le indagini per dare un volto al killer e per ricostruire le motivazioni di questo terribile delitto. La ricostruzione dell’assassinio A quanto pare Di Giacomo verso le 20:30 aveva parcheggiato la sua auto davanti al condominio dove viveva, nel piazzale antistante la scuola elementare Tauro, e si stava avviando verso casa con le buste della spesa. Una dinamica normalissima, quando avrebbe iniziato a litigare con un uomo che poco dopo ha fatto ...