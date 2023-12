Presentato a Roma il Volume Carl’Antonio Grue 1655-1723

(Adnkronos) – In Campidoglio è stato Presentato il Piano operativo predisposto da AMA per fare fronte al fisiologico aumento della produzione di ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – In Campidoglio è stato Presentato il Piano operativo predisposto da AMA per fare fronte al fisiologico aumento della produzione di ... (nuovasocieta)

In Campidoglio è stato Presentato il Piano operativo predisposto da AMA per fare fronte al fisiologico aumento della produzione di rifiuti nel ... (sbircialanotizia)

Casa - presentato il report di Tecnoborsa : più del 60% dei romani punta sul green

(Adnkronos) – Come 'abitano' i romani? Preferiscono un appartamento in un quartiere centrale o una Casa più 'green' in un quadrante cittadino ... (forzearmatenews)