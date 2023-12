Premio Enzo Neola alla Dottoressa Cicale

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 19 dicembre 2023)Antonella, onorata del prestigiosoper il suo continuo impegno per l’ambiente, sui rischi dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici LaAntonellaè stata recentemente premiata con il, giunto13esima edizione, per il suo instancabile impegno a favore dell’ambiente. La motivazione della premiazione sottolinea il suo costante lavoro nel sensibilizzare sulle gravi minacce dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici. In un post su Facebook, ha ringraziato il Segretario Provinciale FIMMG Luigi Sparano e il Segretario Amministrativo Corrado Calamaro per averle conferito questo prestigioso riconoscimento nel campo della ...