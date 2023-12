Con Nick Pope ai box, il Newcastle deve muoversi per trovare in fretta un sostituto in porta. Secondo il Sun, il prescelto è Hugo Lloris... (calciomercato)

Portiere del Psg Letellier sequestrato in casa con la famiglia

A luglio, ilPSG Gianluigi Donnarumma è stato derubato a Parigi, per un danno stimato in 500.000 euro. Anche il padrecapitano Marquinhos è stato vittima di violenze nel 2021. . . 19 ...

Psg, il terzo portiere Letellier e la sua famiglia vittime di una violenta rapina in casa Sky Sport

Portiere del Psg Letellier sequestrato in casa con la famiglia Agenzia ANSA

Calcio: Psg. Minacce e pugni, ladri in azione a casa di Letellier

Tre dei quattro malviventi sono stati arrestati PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Brutta avventura per il terzo portiere del Psg, Alexandre Letellier, ...

Cosmi: "Mostruosi. Sembra che giochino senza portiere"

E poi sembra che l’Inter giochi senza portiere! Non perché non c’è ma perché non lo sentiamo mai. Poi fa grandi interventi quando chiamato in causa ma non si vede mai. Siamo abituati a portieri che si ...