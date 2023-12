Port Vale-Middlesbrough | League Cup | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di martedì 19 dicembre 2023)è un match valido per i quarti di finale diCup e si gioca martedì alle 20:45: statistiche,. È l’unico quarto di finale tra squadre che non partecipano alla Premier: ilmilita inOne, l’equinte della nostra Serie C, mentre il, nobile decaduta del calcio inglese, non riesce ancora a venire fuori dal “pantano” della Championship, la serie cadetta. Silvera del(Instagram)Una di loro arriverà a giocare una prestigiosa semifinale: i padroni di casa non si erano mai spinti così avanti inCup, mentre il Boro non ...