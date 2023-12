Ponte sullo Stretto | la Lega | Basta fake sui conti | i soldi ci sono

(Di martedì 19 dicembre 2023) Idelci. Lo ribadiscono a gran voce deputati siciliani e calabresi della, dopo la rimodulazione del piano di finanziamento e la richiesta alle due Regioni di contribuire con "maggiori" stanziamenti. “Il, come più volte ribadito, è un’opera strategica e fondamentale per lo sviluppo del Meridione, una struttura che siciliani e calabresi in primis attendono...

Ponte sullo Stretto, l'ex sindaco di Messina Accorinti occupa la sede del Pd: 'E' una bomba atomica sul Meridione'

Renato Accorinti, ex sindaco di Messina e da oltre 25 anni in prima linea contro il progetto delStretto ha simbolicamente occupato la sede del Pd e fino a quando non incontrerà Elly Schlein continuerà il presidio. "Stanno sganciando una bomba atomica sul Meridione e non possiamo ...

Ponte Messina: Sudano (Lega), 'da noi numeri reali, da altri solo confusione'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - “I siciliani attendono da anni la realizzazione del Ponte sullo Stretto che finalmente, grazie all’impegno concreto del vicepremier e ministro Salvini si farà. A questa inf ...