Pomezia “vuole dire basta” alla violenza di genere | la nuova campagna

(Di martedì 19 dicembre 2023), 19 dicembre 2023- Parte la“Voglio” del Comune di. Se sei vittima di, puoi chiedere aiuto, contattando ‘Sportello donne’, in rete con Comune di, Polizia Locale, Pronto intervento sociale, Casa di cura S. Anna e Comune di Ardea; oppure chiamando il 1522, numero antie stalking. L’apertura Sportello donne aè il mercoledì presso il pronto soccorso della Casa di cura S. Anna (Via del Mare 69) dalle 18 alle 20; il giovedì presso il Comune di, sede di via Piercrescenzi 1 dalle 15.30 alle 17.30 e il venerdì presso il pronto soccorso della Casa di cura S. Anna (Via del Mare 69) dalle 18 alle 20. Per contattare lo Sportello ...