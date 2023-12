«Dal momento che la scuola italiana ha bisogno di serenità e non di polemiche , ho deciso di non attivare l'incarico di garanti del progetto ... (ilmessaggero)

La contromossa di Ferragni: 'Un milione di euro al Regina Margherita'

... ha scritto Fedez, "perché non ci parla di Santanché, della famiglia La, la ex ... Le scuse di Ferragni non placano le. Il Codacons, che ha presentato un esposto a 104 Procure della ...

Polemiche su La Russa: «Giusto ridimensionare i poteri del capo dello Stato» Corriere della Sera

Premierato, polemiche sulle parole di La Russa Tfnews

Polemiche sulle parole di La Russa sulla riduzione dei poteri del capo dello Stato

È polemica sulle parole che Ignazio La Russa ha pronunciato durante il consueto augurio di fine anno alla stampa parlamentare. Il Presidente del Senato ha risposto alle domande sulle elezioni dirette ...

"Ridimensionare i poteri del Capo dello Stato", è polemica su La Russa: "Chi non capisce fa finta o è in malafede"

A proposito di «analfabetismo costituzionale o malafede», le due ragioni che, a giudizio del presidente del Senato La Russa, avrebbero portato a sfiorare una crisi istituzionale tra il numero due e il ...