Poker per un’Atalanta double face | 4-1 alla Salernitana

Leggi su bergamonews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Gewiss Stadium. L’Atalanta nel Monday Night della sedicesima giornata cala ilinfilando la terza vittoria nell’arco di una settimana. Con il successo contro l’ultima della classe, la Dea si regala una classifica più intrigante rispetto a due lunedì fa dopo la debacle di Torino e si mantiene in piena corsa nel gruppo in lotta per le coppe europee. Dopo l’ampio turnover architettato da Gasperini in Polonia, contro lascendono in campo di nuovo tutti i titolari. In difesa, niente seconda da titolare per Bonfanti con De Roon ancora mantenuto nel terzetto in difesa, mentre vengono riconfermati rispetto a giovedì Carnesecchi, Pasalic e Muriel. La gara si sblocca velocemente: al 10? Pirola si muove indisturbato nell’area atalantina e batte il portiere nerazzurro saltando di testa per il vantaggio granata. L’Atalanta reagisce anche con ...