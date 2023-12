(Di martedì 19 dicembre 2023) Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore ha messo nel mirino la Coppa di Lega come trofeo daper il

Buone notizie giungono da Londra per Mauricio Pochettino : recuperato Christopher Nkunku, è tornato ad allenarsi con il resto della squadra (itasportpress)

Mauricio Pochettino , allenatore del Chelsea , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Newcastle, valida per i quarti ... (sportface)

Non c’è fortuna per il Chelsea ed il suo allenatore Mauricio Pochettino , costretto a correre nuovamente ai ripari. Perché le analisi hanno confermato ... (itasportpress)

Formazioni ufficiali Chelsea - Newcastle: Carabao Cup 2023/2024

...di Mauriciocerca la rivincita dopo il pesante 4 - 1 inflitto dai Magpies ai Blues in Premier League lo scorso mese. Ecco le scelte dei due allenatori. LE FORMAZIONI UFFICIALI: in ...

Pochettino: “Al Chelsea vincere è fondamentale, significa molto per i tifosi” ItaSportPress

Chelsea, lo sfogo di Jackson: “La gente spara c****te, non sa nulla di calcio”

Il 22enne attaccante senegalese, prelevato in estate dal Villarreal per 37 milioni di euro, ha realizzato 8 gol e fornito un assist in 19 partite giocate con i Blues. E alle critiche risponde: "Anche ...

Chelsea-Newcastle, le scelte di Pochettino e Howe

Questi gli schieramenti di Pochettino e Howe in vista dell'impegno di stasera della Carabao Cup. Le probabili formazioni: CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Malo Gusto, Disasi, Badiashile, Maatsen; Caicedo, ...