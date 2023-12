Pnrr | Meloni | “Raggiunti 52 target per chiedere quinta rata a Ue”

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 19 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Oggi il governo ha centrato un altro obiettivo estremamente importante”. Lo dichiara la premier Giorgia, questa mattina assente alla cabina di regia a Palazzo Chigi perché influenzata. “La cabina di regia delha ratificato il raggiungimento dei 52 obiettivi necessari per consentire all’Italia di presentare, entro il 31 dicembre 2023, alla Commissione europea la richiesta per lada 10,5 miliardi di euro”. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.