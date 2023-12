Pnrr | l' Italia sarà la prima a chiedere la quinta rata entro il 31 dicembre

Esulta il governo italiano: il Consiglio Ue ha dato il via libera alle modifiche dell'Italia al Pnrr . Include anche il capitolo Repower Eu, ... ()

I ministri delle Finanze dell’Ue hanno dato il via libera alla revisione dei Pnrr , Piani nazionali di ripresa e resilienza italiano e di altri 12 ... (ildifforme)

Mancava l’ultimo passaggio, quello all’ Ecofin . Dopo il consenso dato alla quarta tranche del Pnrr , Bruxelles ha ufficialmente dato il via libera ... (quifinanza)

Uno degli impegni del Pnrr è la riduzione dell’ evasione fiscale che in Italia, viene stimato, raggiunge la cifra monstre di quasi 90 miliardi ... (quifinanza)

Pnrr, Meloni "Centrato un altro obiettivo estremamente importante"

ROMA - "Oggi il Governo ha centrato un altro obiettivo estremamente importante. La cabina di regia delha ratificato il raggiungimento dei 52 obiettivi necessari per consentire all'di presentare, entro il 31 dicembre 2023, alla Commissione europea la richiesta per la quinta rata da 10,5 ...

Pnrr, Italia chiederà quinta rata entro il 31/12. Decreto Irpef rimandato al prossimo Cdm Sky Tg24

Pnrr Italia, governo chiederà quinta rata entro 31 dicembre Adnkronos

Meloni: 'Centrato un obiettivo estremamente importante del Pnrr

"Traguardo che si somma al primato già raggiunto dall'Italia", "la prima Nazione in Europa ad aver presentato la quarta richiesta di pagamento del Pnrr". Così la presidente del Consiglio Giorgia ...

Open Fiber, al via cantieri "Piano Italia a 1 Giga" a Lazise con fondi PNRR

(Teleborsa) - Open Fiber ha dato il via ai lavori per portare la fibra ottica a Lazise (in provincia di Verona), nell’ambito del "Piano Italia 1 Giga". Il progetto, che rientra nei piani di intervento ...