Pnrr | il governo fa il punto sul raggiungimento di 52 obiettivi Passaggio obbligato per avere i 10 | 5 miliardi della 5a rata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Si è riunita a palazzo Chigi la Cabina di regia. All’ordine del giorno la verifica del conseguimento dei 52connessi alla quinta. Il monitoraggio è presupposto perché l’Italia possa presentare formalmente alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2023 la richiesta di pagamento di 10,5di euro, che nei prossimi mesi si aggiungeranno ai 16,5di euroquarta, in dirittura d’arrivo entro fine anno. Tra glida raggiungere ci sono l’aggiudicazione degli appalti del settore idrico, l’elettrificazionelinea ferroviaria nel Mezzogiorno e la tratta ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. In tema di ambiente sono previsti interventi per il potenziamento delle condotte, ...