Pnrr | al via cabina regia | punto su quinta rata

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - Al via a Palazzo Chigi la riunione delladiper ilsulla verifica del conseguimento degli obiettivi e dei traguardi connessi alla. Alla riunione, presieduta dal ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e ilRaffaele Fitto, partecipano i ministri e i rappresentanti dei ministeri competenti, assente, perché influenzata, la premier Giorgia Meloni. Presenti il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, il ministro per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Casellati, il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il ministro per le Imprese e il made in Italy, Adolfo Urso, il ministro dell'Ambiente e della sicurezza ...