Pmi | iniziative Esg autofinanziate nel 47% dei casi Perché è un problema?

(Di martedì 19 dicembre 2023) La scarsa conoscenza degli strumenti finanziari rallenta la transizione Per quanto la strategia e le competenze possano aiutare le imprese, le Pmi hanno bisogno soprattutto di risorse finanziarie per accelerare la propria trasformazione Esg. Soluzione non semplice da ottenere in un periodo caratterizzato da tassi elevati e regole più rigide da parte degli istituti finanziari