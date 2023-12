Pirateria tv e streaming illegale | maxi blitz polizia | 21 indagati in tutta Italia

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 19 dicembre 2023) (Adnkronos) – Vasta operazione contro laaudiovisiva della, su disposizione della Dda di Catania. Eseguite perquisizioni in diverse cittàne nei confronti di 21 persone, tutte indagate. Agli, attivi nelle città di Catania, Messina, Siracusa, Cosenza, Alessandria, Napoli, Salerno, Reggio Emilia, Pisa, Lucca, Livorno e Bari, la procura etnea contesta a vario titolo l’associazione per delinquere a carattere transnazionale finalizzata alla diffusione di palinsesti televisivi ad accesso condizionato, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, l’accesso abusivo a un sistema informatico e la frode informatica. Diversi i Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica dellaPostale sono stati impegnati in numerose perquisizioni e sequestri ...