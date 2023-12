Pirateria streaming | 21 persone denunciate

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 19 dicembre 2023): 21 denunciati per associazione criminale nella diffusione illegale di contenuti televisivi protetti su piattaforme digitali I poliziotti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania, coordinati dal Servizio Polizia postale di Roma, hanno denunciato 21per associazione per delinquere a carattere transnazionale finalizzata alla diffusione di palinsesti televisivi ad accesso condizionato, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, accesso abusivo ad un sistema informatico, frode informatica. I denunciati, organizzati in modo gerarchico, gestivano la distribuzione, sia in Italia che all’estero, di palinsesti live e contenuti on demand protetti da diritti televisivi delle più note piattaforme, con profitti mensili di decine di milioni di ...