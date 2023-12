Picco di contagi Covid in arrivo | i sintomi che colpiscono di più

Leggi su quifinanza

(Di martedì 19 dicembre 2023) Come ogni anno la stagione invernale, quella più fredda, porta con sé i malanni e l’influenza che però nell’ultimo quadriennio, sono stati fortemente collegati anche ai casi dio da-19. Sembrava essere un virus ormai messo alla porta, con iche erano diminuiti o, comunque, che non balzavano agli onori della cronaca, ma non è così. Perché vedendo i numeri degli ultimi monitoraggi emerge sempre più un numero consistente di italiani che si positivizzano al Sars-CoV-2, un virus che è mutato nel tempo. Ed è oggi infatti sempre più complicato distinguere influenza da, con iche sembrano ormai essere identici. L’unico modo per capire se si tratta di una o dell’altra è il tampone, l’unico per capire se si è positivi o meno. E con l’del Natale il ...