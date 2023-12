Picchiata e strangolata dal fidanzato | il padre | Temo per la vita di mia figlia

Leggi su europa.today

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ha dovuto lasciare la città in cui vive per sfuggire alla violenza del suo ex compagno. È l'incubo che sta vivendo a una ragazza di Mugnano di Napolia Monza dal suo ex. A salvarla è stata la sua coinquilina che ha chiamato polizia e carabinieri, endo che...