Piantedosi | Il Fec al ministero è qualcosa che rivendichiamo con molta forza

(Di martedì 19 dicembre 2023) “È molto bello vedere la cura e la passione con cui i restauratori hanno lavorato e lavorano alla cupola di Santa Maria in Vallicella. Il Fec alchecon, è un aspetto storico della tutela della libertà di culto”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo(nella foto), che oggi con il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha presentato il restauro della cupola della Chiesa nuova, sito del Fec restaurato dalla Soprintendenza Speciale di Roma, guidata da Daniela Porro. “Lo facciamo in maniera non accessoria: la tutela del bello attiene alla valorizzazione della nostra storia e diamo il nostro contributo. Senza la passione di chi li ama, questi beni sarebbero affetti dai malanni del tempo. ...