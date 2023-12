Pescara | Zeman torna a dirigere l’allenamento dopo il ricovero

Pochi giorni dopo esser stato dimesso dall’ospedale dove era ricoverato per l’attacco ischemico, Zdenek Zeman è già pronto a tornare in campo per ... (sportface)

Dopo aver lasciato la clinica Pierangeli in seguito a un attacco ischemico , Zdenek Zeman non vede l'ora di tornare in panchina (itasportpress)

Zdenek Zeman è torna to "in campo". A distanza di otto giorni dalla lieve ischemia transitoria che ne aveva consigliato il ricovero in clinica per ... (247.libero)

Arrivano buone notizie sulle condizioni di Zdenek Zeman, allenatore del Pescara : il tecnico è torna to in campo, a distanza di otto giorni dal ... (calcioweb.eu)

La buona notizia: Zeman torna ad allenare dopo l'ischemia

Commenta per primo Zdenekè tornato 'in campo'. Come riferisce l' Ansa , a distanza di otto giorni dalla lieve ischemia ... l'allenatore delquesta mattina si è presentato al campo di ...

Pescara: Zeman torna a dirigere la squadra dopo la lieve ischemia LAROMA24

La buona notizia: Zeman torna ad allenare dopo l'ischemia

Zdenek Zeman è tornato "in campo". Come riferisce l'Ansa, a distanza di otto giorni dalla lieve ischemia transitoria che ne aveva consigliato il ricovero in clinica per qualche giorno, l'allenatore ...

Pescara, Zeman di nuovo in campo: è tornato a dirigere gli allenamenti

CALCIO - Dopo i problemi di salute con l'ischemia che l'aveva colpito, Zdenek Zeman è già tornato in campo a Pescara per dirigere gli allenamenti ...