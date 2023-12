Perugia | esonerato Baldini | promosso Formisano

(Di martedì 19 dicembre 2023) La sconfitta contro l’Arezzo costa carissima a Francescodaldopo la diciottesima giornata del girone B di Serie C. Sollevati anche il vice Luciano Mularoni, il preparatore atletico Diego Gemignani, il preparatore dei portieri Davide Bertaccini e il collaboratore tecnico Claiton Dos Santos Machado. La società ha annunciato che il nuovo responsabile tecnico della prima squadra sarà Alessandrodalle giovanili. SportFace.

