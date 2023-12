Perché per piagnucolare si veste di grigio | Lega | chi affonda Chiara Ferragni | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) No, la bufera sunon è destinata a diradarsi in fretta. Il video di scuse per il caso del pandoro Balocco pubblicato ieri, lunedì 18 dicembre, non sembra aver sortito gli effetti sperati. In lacrime, un poco dimessa, l'influencer si è scusata, ha ammesso le sue colpe per il caso della beneficenza poco trasparente, dunque ha annunciato una donazione di 1 milione di euro all'ospedale Regina Margherita di Torino, una donazione riparatoria. Il tutto pur annunciando di voler impugnare la sentenza dell'Antitrust che le ha imposto una multa da oltre un milione di euro. Il punto è che, nonostante video e donazione, nessuno o quasi la difende. Né sui social, il suo regno, dove i commenti sono di rara ferocia e quasi irrimediabilmente negativi. Né sulla stampa, dove nessuno prende le parti della, nemmeno da sinistra, un ...