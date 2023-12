Per due italiani su tre il 2023 è stato un anno negativo Ecco cosa temono di più dal 2024

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 19 dicembre 2023) Secondo quanto emerge dall'ultimo sondaggio Quorum/YouTrend per Sky TG24, quello che sta terminando èunper l’Italia e le aspettative sono pessimistiche per il Paese nel. Il bilancio personale annuale è invece positivo per la maggioranza delle persone intervistate. Il conflitto israelo-palestinese è il fatto che ha colpito di più, a seguire i femminicidi. Sulle intenzioni di voto, in quasi uncresce il Pd, cala il M5s. Stabile la maggioranza, giù la fiducia per il governo