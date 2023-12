Pedullà | «Inter favorita con l’Atletico Madrid Inzaghi migliorato»

Sanchez e Arnautovic hanno segnato in Benfica-Inter mercoledì sera. Per Pedullà è la dimostrazione di come le alternative a Lautaro Martinez e ... (inter-news)

Pedullà : «Se l’Inter battesse la Juventus sarebbe più del +5»

Per Pedullà Juventus-Inter di domenica sera vale molto di più dei tre punti in palio. Il giornalista, che stasera è in collegamento da Roma per ... (inter-news)