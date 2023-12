Pedopornografia | operazione in tutta Italia | 28 arresti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Milano, 19 dic. (Adnkronos) - E' di 28e 51 decreti di perquisizioni in 38 province il bilancio di un', diretta dalla procura di Venezia e delegata dal Cncpo, contro laonline. L', che ha visto impegnato uomini e donne della Polizia postale, ha consentito di arrestare per detenzione "di ingente quantità" di materiale pedopornografico 28 persone nelle province di Bergamo, Milano (due), Pisa, Rimini (due), Bologna, Cagliari, Ferrara, Napoli (due), Pavia, Perugia, Roma, Sondrio, Venezia (due), Pesaro, Ravenna, Torino (due), Varese, Cremona, Messina, Palermo, Savona. Altre 23 persone sono state denunciate per diffusione e detenzione di materiale di ...